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Официальная хроника
2 августа 2022  09:35

Минниханов и заслуженный врач России Суфианов обсудили развитие нейрохирургии в РТ

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Минниханов и заслуженный врач России Суфианов обсудили развитие нейрохирургии в РТ
фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главным врачом Федерального центра нейрохирургии Минздрава России Альбертом Суфиановым, который прибыл в Казань для участия в VIII съезде Всемирного конгресса татар. Встреча прошла в «Казань Экспо».

«Обсудили вопросы развития нейрохирургии в Татарстане, укрепление научно-практического взаимодействия между Федеральным центром нейрохирургии и медицинскими учреждениями республики», — рассказали в пресс-службе руководителя республики. 

Альберт Суфианов — врач-нейрохирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. С 2010 года работает главврачом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Один из самых авторитетных нейрохирургов-практиков в мире, в 2015-м был избран действительным членом Всемирной академии нейрохирургов. Примечательно, что Суфианов является единственным представителем от России.

#Рустам Минниханов
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