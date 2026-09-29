Минниханов и Зарипова отказались от мандатов депутатов Госдумы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Три кандидата от «Единой России» по федеральному списку в Татарстане отказались от получения мандатов депутатов Госдумы девятого созыва – Раис РТ Рустам Минниханов, Александр Лапин и Эльмира Зарипова. Об этом сообщает партия «Единая Россия».

Минниханов и Зарипова написали заявления об отказе от получения мандата. Мандат Героя России Александра Лапина освобождается в связи с его назначением куратором направления поддержки участников СВО в статусе вице-премьера Татарстана.

Согласно порядку замещения освободившиеся депутатские мандаты переходят другим кандидатам, следующим по списку в соответствующей региональной группе. Официальное решение о передаче вакантных мандатов конкретным кандидатам принимает Центризбирком РФ.

Ранее, 25 сентября, на сайте ЦИК РФ было опубликовано постановление «Об общих результатах выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ девятого созыва». По одномандатным округам в Татарстане в нем указаны: в Приволжском округе №31 – Илья Вольфсон, в Нижнекамском округе №33 – Олег Морозов, в Набережночелнинском округе №34 – Альфия Когогина, в Альметьевском округе №35 – Марсель Шайдуллин, в Центральном округе №36 – Марат Нуриев. По федеральному округу от партии «Единая Россия» были указаны Рустам Минниханов, Александр Лапин, Эльмира Зарипова, Айдар Метшин, Максим Топилин и Зявдат Салихов.