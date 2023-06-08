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Минниханов и зампред правления Газпромбанка обсудили сотрудничество по ряду проектов
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Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем председателя правления Газпромбанка Тиграном Хачатуровым.
«Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по ряду совместных проектов», – передает пресс-служба руководителя республики.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями по некоторым актуальным темам в сфере экономики.
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