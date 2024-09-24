Минниханов и замглавы Росгвардии обсудили обеспечение безопасности в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Обеспечение правопорядка и безопасности в Татарстане обсудили на встрече в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов и заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Лебедев.

«Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия в части обеспечения правопорядка и безопасности в республике, совершенствования материально-технической базы Росгвардии по Татарстану. Также были затронуты другие актуальные темы», – говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча прошла при участии руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова, заместителя премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина, начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ Рустема Гумерова и др.