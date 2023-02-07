Минниханов и замглавы «Газпрома» осмотрели цеха Казанькомпрессормаша

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя правления — начальник департамента ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, который находится в Казани с рабочей поездкой, осмотрели сегодня цеха АО «Казанькомпрессормаш». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На территории предприятия, входящего в АО «Группа ГМС», гости побывали в цехе механосборочных работ и сборочном цехе, а также на других производствах.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, Рустаму Минниханову и Виталию Маркелову презентовали планы по дальнейшему развитию предприятия, предполагающие в том числе строительство новых цехов сборки и испытаний компрессорных установок.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Пояснения давали генеральный директор АО «Группа ГМС» Артем Молчанов и управляющий директор АО «Казанькомпрессормаш» Ильнур Сагдиев.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Затем состоялось совещание, участники которого обсудили результаты работы предприятия по ряду направлений и дорожную карту развития завода, а также шаги по реализации совместных проектов в рамках сотрудничества Татарстана и ПАО «Газпром».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов отметил, что корпорация «Газпром» является давним стратегическим партнером Татарстана. Он подчеркнул, что для успешной реализации программ развития Казанькомпрессормаша есть все возможности и достаточные компетенции. Сегодня важно продолжать работу в новых условиях и выполнить ранее намеченные планы, резюмировал Раис РТ.