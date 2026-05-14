Минниханов и Хуснуллин посетили выставку в сфере недвижимости на КазаньФоруме

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин посетили международную выставку в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна International Property Market, которая проходит в рамках форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Выставка стала деловой площадкой для представителей строительной отрасли, где обсуждаются вопросы взаимодействия власти, девелоперов и инвесторов.

В ходе осмотра экспозиций были представлены проекты российских застройщиков, включая цифровые сервисы по выбору жилья, позволяющие онлайн оценивать квартиры, инфраструктуру и благоустройство территорий. Также были представлены проекты жилой застройки в других регионах России.

Отдельное внимание уделили разработкам в сфере лифтового оборудования и эскалаторов. Подчеркивалось, что модернизация и замена лифтового хозяйства остается актуальной задачей для многоквартирных домов.

Кроме того, представители КГАСУ рассказали о достижениях студентов, в том числе о победах в международных конкурсах, проходивших за рубежом.