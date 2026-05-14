Минниханов и Хуснуллин осмотрели выставку КазаньФорума

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Международную выставку Russia & Islamic World Cooperation Expo, традиционно проходящую в рамках «КазаньФорума», осмотрели сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Экспозиция развернулась в одном из павильонов МВЦ «Казань Экспо».

Сразу на входе представлен стенд Татарстана, выполненный в золотых цветах с национальными татарскими орнаментами. Встречал гостей робот Марат, одетый в татарский костюм.

Здесь руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что общий товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества уже превышает 50% от всего товарооборота республики с другими странами. По ее оценке, значимый вклад в это вносит как раз «КазаньФорум».

Она также отметила, что Татарстан не только активно привлекает инвестиции, но и сам вкладывает средства в проекты, которые реализуются в исламских странах. «Наши инвестиции в исламские страны – это хорошая зона роста», – подчеркнула Минуллина.

После этого гости посетили стенды зарубежных стран, представленных на экспозиции: Туркменистана, Узбекистана, Турции, Азербайджана и других. Отметим, что большинство стендов были оформлены в национальных стилях государств-экспонентов. Например, площадку Туркменистана устилали ковры, и все желающие могли осмотреть традиционные шелковые платки. А на стенде Узбекистана можно было попробовать национальные сладости.

Кроме того, на выставке имеется стенд с сувенирной продукцией Татарстана, которую могут приобрести все желающие. Здесь были представлены серебряные украшения, элементы национальных костюмов, изделия из дерева и многое другое.