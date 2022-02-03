Минниханов и Хубезов обсудили работу системы здравоохранения РТ в условиях пандемии

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым. На встрече обсудили работу системы здравоохранения республики в условиях пандемии Covid-19, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов рассказал, что ситуация по коронавирусу в регионе находится на постоянном контроле. Имеется резерв коек для ковид-больных, все медицинские организации обеспечены необходимым оборудованием, кислородом, медикаментами и СИЗ. Кроме того, ведется усиление работы call-центра «122». Оперштаб также работает в ежедневном режиме.

Во встрече приняли участие руководитель республиканского оперштаба, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, глава Минздрава Марат Садыков.