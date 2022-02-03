Минниханов и Хубезов обсудили работу системы здравоохранения РТ в пандемию

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым. На мероприятии в Доме Правительства РТ обсуждалась работы системы здравоохранения региона в пандемию коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Президент Татарстана подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в республике находится на постоянном контроле. В частности, здесь имеется достаточный резерв коек для пациентов с Covid-19, а медучреждения обеспечены оборудованием, кислородом, лекарствами и средствами защиты. Также усилена работа кол-центра 122, а оперштаб функционирует в ежедневном режиме.