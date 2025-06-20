Минниханов и Хайруллин подписали соглашение о сотрудничестве РТ и АО «Биржа «ЦТС»

Раис РТ Рустам Минниханов и гендиректор АО «Биржа «ЦТС» Виталий Хайрулин подписали соглашение о сотрудничестве между правительством республики и акционерным обществом.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, подписанный документ направлен на то, чтобы развивать биржевую торговлю и формировать справедливые рыночные цены и ценовые индикаторы на товары, а еще укреплять экономический потенциал Татарстана.

Кроме того, с помощью биржевых инструментов стороны намерены расширять границы сбыта, оптимизировать затраты на приобретение товаров и сырья татарстанскими производителями, развивать конкуренцию с использованием инструментов биржевой торговли, внебиржевой торговли и электронных закупочных процедур.

фото: пресс-служба Раиса РТ