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Экономика 20 июня 2025 09:37

Минниханов и Хайруллин подписали соглашение о сотрудничестве РТ и АО «Биржа «ЦТС»

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Минниханов и Хайруллин подписали соглашение о сотрудничестве РТ и АО «Биржа «ЦТС»

Раис РТ Рустам Минниханов и гендиректор АО «Биржа «ЦТС» Виталий Хайрулин подписали соглашение о сотрудничестве между правительством республики и акционерным обществом.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, подписанный документ направлен на то, чтобы развивать биржевую торговлю и формировать справедливые рыночные цены и ценовые индикаторы на товары, а еще укреплять экономический потенциал Татарстана.

Кроме того, с помощью биржевых инструментов стороны намерены расширять границы сбыта, оптимизировать затраты на приобретение товаров и сырья татарстанскими производителями, развивать конкуренцию с использованием инструментов биржевой торговли, внебиржевой торговли и электронных закупочных процедур.

фото: пресс-служба Раиса РТ

#ПМЭФ #Татарстан #Рустам Минниханов #сотрудничество #биржа
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