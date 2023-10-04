Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов и вице-премьер Ходжаев обсудили совместные проекты РТ и Узбекистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Заместитель Премьер-министра вместе с большой делегацией прибыл в Казань для участия в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Стороны обсудили основные татарстано-узбекские проекты.
Напомним, что форум в Казани проводится в преддверии встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Участниками события стали более 700 представителей бизнеса, представителей 19 регионов России и 12 регионов Узбекистана.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»