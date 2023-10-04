news_header_top_970_100
Руc Тат
Политика 4 октября 2023 14:15

Минниханов и вице-премьер Ходжаев обсудили совместные проекты РТ и Узбекистана

Скопировать ссылку
Минниханов и вице-премьер Ходжаев обсудили совместные проекты РТ и Узбекистана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Заместитель Премьер-министра вместе с большой делегацией прибыл в Казань для участия в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили основные татарстано-узбекские проекты.

Напомним, что форум в Казани проводится в преддверии встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Участниками события стали более 700 представителей бизнеса, представителей 19 регионов России и 12 регионов Узбекистана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #Узбекистан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100