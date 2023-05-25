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Минниханов и Валеев обсудили реализацию партийных проектов «Единой России» в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя Комитета Госдумы, заместителем председателя Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия» Эрнестом Валеевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие и ряд вопросов, связанных с деятельностью татарстанского регионального отделения «Единой России», а также реализацию партийных проектов в республике.
Участие во встрече приняли Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.
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