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Политика 25 мая 2023 18:37

Минниханов и Валеев обсудили реализацию партийных проектов «Единой России» в Татарстане

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Минниханов и Валеев обсудили реализацию партийных проектов «Единой России» в Татарстане
Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя Комитета Госдумы, заместителем председателя Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия» Эрнестом Валеевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие и ряд вопросов, связанных с деятельностью татарстанского регионального отделения «Единой России», а также реализацию партийных проектов в республике.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

Участие во встрече приняли Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

#Рустам Минниханов
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