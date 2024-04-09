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Экономика 9 апреля 2024 15:19

Минниханов и Титов обсудили совершенствование мер поддержки предпринимательских инициатив

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Минниханов и Титов обсудили совершенствование мер поддержки предпринимательских инициатив
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов встретились сегодня в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Обсуждались вопросы совершенствования мер поддержки предпринимательских инициатив, в целом развития сферы предпринимательства как на федеральном, так и на региональном уровне», — сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во встрече приняли участие вице-премьеры — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, а также бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев и другие.

#Рустам Минниханов #борис титов #предприниматели
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