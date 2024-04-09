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Минниханов и Титов обсудили совершенствование мер поддержки предпринимательских инициатив
Раис Татарстана Рустам Минниханов и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов встретились сегодня в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Обсуждались вопросы совершенствования мер поддержки предпринимательских инициатив, в целом развития сферы предпринимательства как на федеральном, так и на региональном уровне», — сказано в сообщении.
Во встрече приняли участие вице-премьеры — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, а также бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев и другие.
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