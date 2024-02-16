Минниханов и Титов обсудили меры поддержки татарстанского бизнеса

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Собеседники обсудили федеральные и региональные меры поддержки предпринимателей, снижение административного давления, а также защиту прав и законных интересов бизнеса в целом», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ отметил, что по итогам прошлого года валовый региональный продукт в республике превысил 4 трлн рублей, четверть этой суммы — это вклад малого и среднего бизнеса. Несмотря на различные вызовы, татарстанские предприниматели смогли нивелировать их последствия, сохранить инвестиционную активность, перестроить логистику и рынки сбыта. Во многом это стало возможным благодаря поддержке федерального центра и Президента России Владимира Путина.

Бзинес-омбудсмен высоко оценил системные меры республики по поддержке предпринимательства и условия реализации инвестиционных проектов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По итогам 2023 года в РТ осуществляют деятельность 172,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По этому показателю регион занимает первое место в ПФО. Всего в этой сфере занято 859,7 тыс. человек, включая самозанятых. В прошлом году малый и средний бизнес Татарстана получил общую поддержку (федеральную и республиканскую) в размере 87 млрд рублей.