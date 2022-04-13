Минниханов и Шувалов оценят развитие проектов в Иннополисе

Президент Татарстана Рустам Минниханов 14 апреля проведет встречу с главой госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым на площадке в Иннополисе. Высокие гости ознакомятся с проектами, которые реализованы в городе за последние годы, а также проведут профильное совещание. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Завтра ожидается большое мероприятие в Иннополисе — состоится рабочая поездка председателя государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“ Игоря Шувалова. Вместе с Рустамом Нургалиевичем они посетят Иннополис. В программе — знакомство с местным университетом, ознакомление с образовательными и другими проектами, посещение центра робототехники», — рассказала Галимова.

Она отметила, что предыдущий визит Шувалов в Иннополис проходил несколько лет назад. За это время в городе было реализовано множество инновационных проектов, в том числе — с участием госкорпорации «ВЭБ.РФ». Достигнутые результаты будут зафиксированы в ходе завтрашней поездки.

Кроме того, предполагается осмотр строящегося жилого комплекса Ю-1. Сейчас в Иннополисе наблюдается высокая потребность в обеспечении жильем сотрудников приходящих туда компаний, напомнила Галимова. Соответственно, там развернуто активное строительство целого комплекса жилых помещений.

«Ключевым мероприятием визита станет совещание по вопросам реализации совместных проектов между ВЭБ.РФ и Республикой Татарстан. Предполагается, что по итогам совещания будут подписаны соглашения, в частности — между Иннополисом и фондом „Сколково“», — заключила Лилия Галимова.