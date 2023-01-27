Минниханов и Стуглев подписали соглашение о сотрудничестве Кабмина РТ с «Росконгрессом»

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым.

«Стороны обсудили сотрудничество в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, перспективы дальнейших совместных проектов», – передает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Отмечается, что также они подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством республики и Фондом «Росконгресс». Документ предполагает взаимодействие в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала региона, продвижение инвестиционных и экспортных татарстанских проектов на внутреннем и внешнем рынках.