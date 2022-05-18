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Ру Тат
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Официальная хроника
18 мая 2022  15:30

Минниханов и Степашин обсудили комплексное развитие территорий и модернизацию ЖКХ

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Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергеем Степашиным. Встреча состоялась во время визита руководителя республики в Москву. 

«Обсудили актуальные вопросы в рамках комплексного развития территорий и модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий», — передает пресс-служба Президента РТ.

Во время встречи Минниханов вручил Степашину орден «Дуслык».

#Рустам Минниханов
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