Минниханов и Степашин обсудили комплексное развитие территорий и модернизацию ЖКХ

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергеем Степашиным. Встреча состоялась во время визита руководителя республики в Москву.

«Обсудили актуальные вопросы в рамках комплексного развития территорий и модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий», — передает пресс-служба Президента РТ.

Во время встречи Минниханов вручил Степашину орден «Дуслык».