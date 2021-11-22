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Официальная хроника
22 ноября 2021  20:42

Минниханов и Стараче оценили перспективы взаимодействия Татарстана с Италией

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Минниханов и Стараче оценили перспективы взаимодействия Татарстана с Италией
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в России Джорджо Стараче. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики. 

«Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Вашей страной в рамках российско-итальянских отношений. Сегодня у нас есть хорошая возможность, чтобы обсудить состояние и перспективы развития нашего взаимодействия», — сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что несмотря на непростую политическую обстановку и эпидситуацию, отношения с итальянскими коллегами могут оставаться конструктивными. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Джорджо Стараче прибыл в Казань с рабочим визитом. Сегодня с его участием состоялось открытие визового центра Италии (улица Островского, 87). Кроме того, гость провел ряд встреч и переговоров в Агентстве инвестиционного развития РТ и Госкомитете республики по туризму.

#рустам минниханов
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