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Минниханов и спецпредставитель Алиева обсудили совместные проекты
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со специальным представителем Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахидом Расим оглы Гаджиевым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.
Рустам Минниханов поблагодарил гостя за визит в Татарстан. «Для нас это важно для продолжения деловых контактов и в рамках дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений», – отметил он.
Кроме того, Раис РТ рассказал о своем визите в Азербайджан и о том, как был впечатлен тем, какими темпами идет развитие Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов.
Стороны обсудили совместные проекты, были затронуты и другие актуальные темы.
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