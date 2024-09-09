Минниханов и спецпредставитель Алиева обсудили совместные проекты

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со специальным представителем Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахидом Расим оглы Гаджиевым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов поблагодарил гостя за визит в Татарстан. «Для нас это важно для продолжения деловых контактов и в рамках дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений», – отметил он.

Кроме того, Раис РТ рассказал о своем визите в Азербайджан и о том, как был впечатлен тем, какими темпами идет развитие Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов.

Стороны обсудили совместные проекты, были затронуты и другие актуальные темы.