Минниханов и Соколов обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и Кировской области

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым, который прибыл в Казань для участия в первом международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили итоги первого дня форума. Минниханов высказал уверенность, что для коллег из соседних регионов эта площадка будет полезной для знакомства с потенциалом китайского рынка.

Также Раис РТ и губернатор Кировской области затронули тему торгово-экономического сотрудничества двух регионов. Межрегиональный товарооборот на сегодняшний уровень составил 6 миллиардов рублей. Десятки татарстанских предприятий, в числе которых КамАЗ, Казанский авиационный завод, Татспиртпром, развивают производственную кооперацию.