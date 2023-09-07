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Минниханов и Соколов обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и Кировской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым, который прибыл в Казань для участия в первом международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Стороны обсудили итоги первого дня форума. Минниханов высказал уверенность, что для коллег из соседних регионов эта площадка будет полезной для знакомства с потенциалом китайского рынка.
Также Раис РТ и губернатор Кировской области затронули тему торгово-экономического сотрудничества двух регионов. Межрегиональный товарооборот на сегодняшний уровень составил 6 миллиардов рублей. Десятки татарстанских предприятий, в числе которых КамАЗ, Казанский авиационный завод, Татспиртпром, развивают производственную кооперацию.
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