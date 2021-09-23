Минниханов и Скуфинский обсудили эксперимент по созданию ЕИР о земле и недвижимости в РТ

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главной темой обсуждения стала работа над Единым информационным ресурсом о земле и недвижимости, который в пилотном режиме разрабатывается в регионе.

Скуфинский рассказал руководителю РТ о тестовом контуре проекта, о землях, которые благодаря ему можно вовлечь в оборот. В пилот в Татарстане входят три района — Атнинский, Зеленодольский и Пестречинский. Ему также представили новые сервисы Росреестра, которыми смогут воспользоваться граждане и бизнес.

«Республика Татарстан — динамично растущий регион, восьмой в стране по численности населения и четвертый по объему жилищного строительства. На едином информационном ресурсе будет отражена вся информация о землях муниципалитетов, возможностях при их использовании. Это удобно и жителям, и инвесторам. Рассчитываем, что в 2022 году к платформе смогут подключиться остальные города и районы республики», — заявил Президент Татарстана.

Благодаря ЕИР все сведения об объектах и землях, рассредоточенные по информационным системам государственных и муниципальных органов власти, удастся систематизировать на одной платформе, дополнить и уточнить. Это упростит и сделает доступнее поиск сведений, а также повысит эффективность управленческих решений.

«Благодаря вовлеченности команды Республики Татарстан с января 2021 года мы уже внесли в ЕГРН 97% территориальных зон в пилотных регионах; сократили количество объектов без кадастровой стоимости на 94%; оцифровали 100% государственного фонда данных о земле; создали ЕЭКО на 100% в масштабе 1:25 000 на всю территорию эксперимента; во всех пилотных населенных пунктах полностью создана картографическая основа в масштабе 1:2 000», — перечислил руководитель Росреестра.

По его словам, в рамках ЕИР тестируются и другие проекты: различные сервисы для граждан, бизнеса, идентификации незарегистрированных объектов и другие.