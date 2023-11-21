Минниханов и Шишкин обсудили защиту жилищных, трудовых и социальных прав граждан

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем Генерального прокурора России Николаем Шишкиным. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

«Обсудили вопросы обеспечения эффективной защиты жилищных, трудовых и социальных прав граждан», – передает пресс-служба руководителя республики.

В рамках рабочей поездки в Казань Николай Шишкин принял участие в заседании коллегии, которое прошло в Прокуратуре РТ и на котором обсудили вопросы прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности и инвесторов в неблагоприятных внешнеполитических и экономических условиях.