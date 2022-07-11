Минниханов и Шестаков обсудили сохранение водных объектов и развитие рыболовства в РТ

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Участники мероприятия обсудили совместное сохранение водных объектов республики и возможность развития рыболовства, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«В рамках визита Илья Шестаков посетит рыбоводческий комплекс „Биосфера фиш“, ознакомится с рыболовной инфраструктурой республики, а также проведет межведомственное совещание, посвященное развитию пресноводного комплекса России», — уточняется в сообщении.