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Ру Тат
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21 сентября 2021  18:18

Минниханов и Семашко обсудили экономическое и промышленное сотрудничество РТ и Беларуси

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Минниханов и Семашко обсудили экономическое и промышленное сотрудничество РТ и Беларуси
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси Владимиром Семашко, а также делегацией страны, прибывшей в Казань на форум Kazan Digital Week 2021. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили дальнейшее партнерство, а также дальнейшую работу над проектами в сфере экономики и промышленности.

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с Республикой Беларусь», — отметил Президент Татарстана.

#Беларусь #Минниханов Рустам
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