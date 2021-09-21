Минниханов и Семашко обсудили экономическое и промышленное сотрудничество РТ и Беларуси

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси Владимиром Семашко, а также делегацией страны, прибывшей в Казань на форум Kazan Digital Week 2021. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили дальнейшее партнерство, а также дальнейшую работу над проектами в сфере экономики и промышленности.

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с Республикой Беларусь», — отметил Президент Татарстана.