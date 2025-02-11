Минниханов и Сечин подписали соглашение о сотрудничестве Татарстана и «Роснефти»
Раис Татарстана Рустам Минниханов и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Документ предполагает взаимодействие в таких областях, как развитие импортозамещения и освоение производства новой высокотехнологичной техники и технологий.
Реализация соглашения должна поспособствовать увеличению доли новой высокотехнологичной техники, произведенной предприятиями Татарстана, на объектах «Роснефти». Сотрудничество будет направлено на расширение производства продукции для нефтегазового и химического комплексов, повышение научного и конструкторского потенциала предприятий региона.
Стороны договорились взаимодействовать при производстве, поставках и применении современных вяжущих материалов для развития дорожной инфраструктуры Татарстана, смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте.
Кроме того, «Роснефть» поддержит развитие промышленного потенциала РТ, привлекая предприятия и организации Татарстана к участию в закупках компании. Речь будет идти о выполнении работ, оказании услуг, поставке товаров при реализации инвестиционных проектов.
«Роснефть» также будет рассматривать предложения научно-исследовательских организаций республики, содействовать проведению испытаний и промышленному использованию техники и технологий в рамках импортозамещения и инновационной деятельности.
В социальной сфере, в области науки и образования «Роснефть» намерена способствовать профессиональной ориентации молодежи, развитию системы образования Татарстана для подготовки квалифицированных рабочих и инженерных кадров нефтегазового профиля, а также привлечению специалистов на свои предприятия.
Помимо этого, республика и компания будут сотрудничать в сфере энергосбережения и энергоэффективности.