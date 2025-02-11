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Экономика 11 февраля 2025 16:16

Минниханов и Сечин подписали соглашение о сотрудничестве Татарстана и «Роснефти»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Документ предполагает взаимодействие в таких областях, как развитие импортозамещения и освоение производства новой высокотехнологичной техники и технологий.

Реализация соглашения должна поспособствовать увеличению доли новой высокотехнологичной техники, произведенной предприятиями Татарстана, на объектах «Роснефти». Сотрудничество будет направлено на расширение производства продукции для нефтегазового и химического комплексов, повышение научного и конструкторского потенциала предприятий региона.

Стороны договорились взаимодействовать при производстве, поставках и применении современных вяжущих материалов для развития дорожной инфраструктуры Татарстана, смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте.

Кроме того, «Роснефть» поддержит развитие промышленного потенциала РТ, привлекая предприятия и организации Татарстана к участию в закупках компании. Речь будет идти о выполнении работ, оказании услуг, поставке товаров при реализации инвестиционных проектов.

«Роснефть» также будет рассматривать предложения научно-исследовательских организаций республики, содействовать проведению испытаний и промышленному использованию техники и технологий в рамках импортозамещения и инновационной деятельности.

В социальной сфере, в области науки и образования «Роснефть» намерена способствовать профессиональной ориентации молодежи, развитию системы образования Татарстана для подготовки квалифицированных рабочих и инженерных кадров нефтегазового профиля, а также привлечению специалистов на свои предприятия.

Помимо этого, республика и компания будут сотрудничать в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

#Роснефть #Рустам Минниханов #Игорь Сечин
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