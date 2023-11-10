Минниханов и Шаскольский обсудили конкуренцию и ценообразование в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В разговоре участники встречи затронули вопросы межведомственного взаимодействия, прозрачность ценообразования, защиту интересов граждан, добросовестную конкуренцию и другие.

На мероприятии присутствовали глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, руководитель регионального Управления ФАС Айрат Шафигуллин и председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев.