Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов и Шаскольский обсудили конкуренцию и ценообразование в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
В разговоре участники встречи затронули вопросы межведомственного взаимодействия, прозрачность ценообразования, защиту интересов граждан, добросовестную конкуренцию и другие.
На мероприятии присутствовали глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, руководитель регионального Управления ФАС Айрат Шафигуллин и председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»