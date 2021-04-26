Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани в день рождения поэта

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в юбилейный 153-й день рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая возложил цветы к памятнику поэта в Казани.

Также память поэта почтили депутаты Госсовета РТ, деятели культуры и искусства, творческая интеллигенция и школьники.

«Сегодня День родного языка. Когда мы говорим о нем, то в первую очередь мы вспоминаем о Габдулле Тукае. Если мы хотим привить молодежи любовь к языку и культуре, то нужно опираться на личности», — отметил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Он подчеркнул, что Тукай не единственный среди видных писателей и деятелей культуры, но безусловно номер один для татарского народа.

Школьники, которые также пришли возложить цветы к памятнику поэта, также отметили, что Габдулла Тукай — одна из ключевых фигур в татарской культуре.

«Татарская литература всегда ассоциируется у нас с Габлуллой Тукаем. Кроме того, ни один поэтический конкурс не проходит без его произведений. Его стихи знают и читают все», — поделился один из молодых людей.