Минниханов и Шаймиев в Альметьевске встретились с конкурсантами «АгроНТИ-2021»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в рамках визита в Альметьевск посетили Инженерный лицей, где 4-5 сентября проходят финальные соревнования Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Цель конкурса — вовлечение обучающихся образовательных организаций в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы (НТИ) через ознакомление с высокотехнологичными проектами в сельском хозяйстве.

В отборочных этапах приняли участие 62,1 тыс. сельских школьников, в том числе 8,5 тыс. учащихся из Татарстана. В финал вышли 169 конкурсантов из Татарстана, Башкортостана, Самарской и Саратовской областей, Пермского и Ставропольского края. По итогам соревнований выберут 90 победителей.

Президент РТ поздравил конкурсантов с выходом в финальный этап соревнований: «Желаю успехов в продвижении ваших проектов, многие из них будут реализованы в нашей республике». Он также ознакомился с выставкой технических разработок в области сельскохозяйственной отрасли, направленных на модернизацию агропромышленного комплекса.

У входа в лицей Президенту РТ рассказали о благоустройстве бульвара микрорайона «Западные ворота». Здесь уже обустроены пешеходные дорожки, постелен газон. В 2022 году планируется завершить обустройство игровых площадок.