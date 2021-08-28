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Ру Тат
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28 августа 2021  15:16

Минниханов и Шаймиев поздравили многодетную семью из РТ с победой в конкурсе «Семья года»

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Минниханов и Шаймиев поздравили многодетную семью из РТ с победой в конкурсе «Семья года»
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев поздравили многодетную семью Миннуллиных-Латыповых, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Татарстанцы одержали победу во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья», а также стали лидерами окружном конкурса «Успешная семья Приволжья-2021» в номинации «Родительская слава».

Жители Зеленодольского района Татарстана Наиль и Раиса воспитывают 15 детей.

#Минниханов Рустам #Многодетная семья #семья года
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