Минниханов и Шаймиев поздравили многодетную семью из РТ с победой в конкурсе «Семья года»

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев поздравили многодетную семью Миннуллиных-Латыповых, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Татарстанцы одержали победу во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья», а также стали лидерами окружном конкурса «Успешная семья Приволжья-2021» в номинации «Родительская слава».

Жители Зеленодольского района Татарстана Наиль и Раиса воспитывают 15 детей.