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Ру Тат
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28 августа 2021  18:55
Сельвина Илькаева

Минниханов и Шаймиев посетили выставочный комплекс Ak Bars Retro Cars

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Минниханов и Шаймиев посетили выставочный комплекс Ak Bars Retro Cars
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин посетили выставочный комплекс Ak Bars Retro Cars в Казани. 

«Для гостей провели экскурсию по выставочным площадкам и ознакомили с представленной ретротехникой», — передает пресс-служба руководителя республики.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Здесь представлено около 40 уникальных ретроавтомобилей и мотоциклов. Среди экспонатов есть как модели советского автопрома, так и зарубежные марки. Более подробно о каждой модели можно узнать с помощью специального QR-кода. 

Фото: ©  пресс-служба Президента РТ

Также на площадке размещена экспозиция «КАМАЗ-мастер», музей наград «Тимерхан» и зона коворкинга.

#рустам минниханов #фарид мухаметшин #минтимер шаймиев
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