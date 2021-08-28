Минниханов и Шаймиев посетили выставочный комплекс Ak Bars Retro Cars

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин посетили выставочный комплекс Ak Bars Retro Cars в Казани.

«Для гостей провели экскурсию по выставочным площадкам и ознакомили с представленной ретротехникой», — передает пресс-служба руководителя республики.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Здесь представлено около 40 уникальных ретроавтомобилей и мотоциклов. Среди экспонатов есть как модели советского автопрома, так и зарубежные марки. Более подробно о каждой модели можно узнать с помощью специального QR-кода.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Также на площадке размещена экспозиция «КАМАЗ-мастер», музей наград «Тимерхан» и зона коворкинга.