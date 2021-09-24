news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 сентября 2021  11:00

Минниханов и Шаймиев посетили выставку «Глобальный мир татарской книжности»

news_top_970_100
Минниханов и Шаймиев посетили выставку «Глобальный мир татарской книжности»
Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев посетили Выставку «Глобальный мир татарской книжности», которая проходит в Национальной библиотеке РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Экспозиция «Глобальный мир татарской книжности» приурочена к Году родных языков и народного единства в Татарстане. Каждый раздел выставки характеризует татарскую книжность по трем параметрам: международный престиж, глобальные связи и внутреннее разнообразие. Здесь представлены новейшие выставочные форматы: мэппинг, пространственные инсталляции, аудио отрывки из радиотрансляций и др.

Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев ознакомились с редкими экспонатами, оценили наполненность и оформление выставки.

#шаймиев минтимер #рустам минниханов #нацбиблиотека рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100