Минниханов и Шаймиев осмотрели общежитие научно-исследовательского учебного центра АГНИ

Сегодня в рамках визита в Альметьевск Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев посетили общежитие научно-исследовательского учебного центра АГНИ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Гостям рассказали, что новое общежитие — первый этап создания Кампуса Высшей нефтяной школы, формируемой компанией «Татнефть» на базе Альметьевского государственного института (АГНИ) и института «ТатНИПИнефть». Общая площадь Кампуса составит 20 га. Он будет включать в себя два общежития, лабораторно-исследовательский корпус, учебно-лабораторный и офисный корпус, спортивный корпус, подземную парковка, культурный центр, жилые кварталы, котельную.

Также были продемонстрированы совместные разработки «Татнефти» и университета «Иннополис»: робототехнический комплекс для химико-аналитических лабораторий, беспилотного робота-уборщика и мобильное приложение, обеспечивающее доступ к цифровому кернохранилищу. А на улице была представлена разработка НТЦ «А2И» — «Многофункциональный цифровой «Умный столб».