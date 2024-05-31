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Общество 31 мая 2024 18:37

Минниханов и Сагдеев обсудили сотрудничество РТ с Сибирским отделением РАН

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Минниханов и Сагдеев обсудили сотрудничество РТ с Сибирским отделением РАН
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с научным руководителем Института «Международный томографический центр» Сибирского отделения Российской академии наук Ренадом Сагдеевым.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель республики и академик обсудили перспективные направления сотрудничества научно-образовательного комплекса Татарстана с Сибирским отделением РАН, а также проведение в новосибирском Академическом городке Дней науки и культуры республики, передает пресс-служба Раиса РТ.

Международный томографический центр был организован в 1989 году, является современным исследовательским центром, где ведутся междисциплинарные исследования в сфере физики, химии, биологии и медицины.

#наука #Рустам Минниханов
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