Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов и Сагдеев обсудили сотрудничество РТ с Сибирским отделением РАН
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с научным руководителем Института «Международный томографический центр» Сибирского отделения Российской академии наук Ренадом Сагдеевым.
Руководитель республики и академик обсудили перспективные направления сотрудничества научно-образовательного комплекса Татарстана с Сибирским отделением РАН, а также проведение в новосибирском Академическом городке Дней науки и культуры республики, передает пресс-служба Раиса РТ.
Международный томографический центр был организован в 1989 году, является современным исследовательским центром, где ведутся междисциплинарные исследования в сфере физики, химии, биологии и медицины.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»