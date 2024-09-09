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Минниханов и Шадаев обсудили подготовку кадров для IT-сферы
Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев провели встречу на полях форума Kazan Digital Week 2024, который стартовал сегодня в «Казань Экспо».
«Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку кадров для ИТ-сферы, реализацию программы модернизации сельских отделений почтовой связи, подключение к интернету малонаселенных пунктов», – сказано в сообщении пресс-службы Раиса РТ.
Минниханов подчеркнул, что для комфортной жизни граждан необходимы стабильная работа почтовой службы, качественная сотовая связь и доступный интернет, поэтому данные вопросы рассматриваются и в рамках комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которую возглавляет Раис РТ.
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