Минниханов и Русских подписали соглашение о сотрудничестве РТ с Ульяновской областью

Фото: © пресс-служба Президента РТ

В субботу, 18 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Они подписали соглашение о сотрудничестве регионов.

Документ представляет собой Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве и План мероприятий по его реализации до 2024 года, уточняет пресс-служба Президента РТ.

Минниханов прибыл в соседний регион, чтобы принять участие в федеральном Сабантуе.

Президент РТ поблагодарил коллегу за организацию Сабантуя и подчеркнул, что в Ульяновской области проживает около 150 тысяч татар.

Минниханов отметил, что у Татарстана и Ульяновской области обширные торгово-экономические связи. И остаются хорошие перспективы для наращивания взаимного товарооборота.

Также руководители двух регионов ПФО обговорили и сотрудничество по развитию маршрутов под брендом «Великий Волжский путь».

