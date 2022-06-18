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Официальная хроника
18 июня 2022  11:10

Минниханов и Русских подписали соглашение о сотрудничестве РТ с Ульяновской областью

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Минниханов и Русских подписали соглашение о сотрудничестве РТ с Ульяновской областью
Фото: © пресс-служба Президента РТ

В субботу, 18 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Они подписали соглашение о сотрудничестве регионов.

Документ представляет собой Соглашение о торгово-экономическом,  научно-техническом  и социально-культурном сотрудничестве и План мероприятий по его реализации до 2024 года, уточняет пресс-служба Президента РТ.

Минниханов прибыл в соседний регион, чтобы принять участие в федеральном Сабантуе.

Президент РТ поблагодарил коллегу за организацию Сабантуя и подчеркнул, что в Ульяновской области проживает около 150 тысяч татар. 

Минниханов отметил, что у Татарстана и Ульяновской области обширные торгово-экономические связи. И остаются хорошие перспективы для наращивания взаимного товарооборота.

Также руководители двух регионов ПФО обговорили и сотрудничество по развитию маршрутов под брендом «Великий Волжский путь».
 

#Рустам Минниханов #сабантуй #Ульяновск
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