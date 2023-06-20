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Минниханов и Романова обсудили реализацию новых проектов Haier в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России, директором по развитию бизнесов Haier в России Людмилой Романовой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Участники встречи обсудили дальнейшее развитие производств компании в Набережных Челнах, реализацию новых проектов, в том числе в рамках индустриального парка Haier.
Во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, вице-премьер – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, главы министерств и ведомств республики, мэр Челнов Наиль Магдеев.
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