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Экономика 20 июня 2023 12:21

Минниханов и Романова обсудили реализацию новых проектов Haier в Татарстане

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Минниханов и Романова обсудили реализацию новых проектов Haier в Татарстане
Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России, директором по развитию бизнесов Haier в России Людмилой Романовой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники встречи обсудили дальнейшее развитие производств компании в Набережных Челнах, реализацию новых проектов, в том числе в рамках индустриального парка Haier.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, вице-премьер – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, главы министерств и ведомств республики, мэр Челнов Наиль Магдеев.

#Рустам Минниханов
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