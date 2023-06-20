Минниханов и Романова обсудили реализацию новых проектов Haier в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России, директором по развитию бизнесов Haier в России Людмилой Романовой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники встречи обсудили дальнейшее развитие производств компании в Набережных Челнах, реализацию новых проектов, в том числе в рамках индустриального парка Haier.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, вице-премьер – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, главы министерств и ведомств республики, мэр Челнов Наиль Магдеев.