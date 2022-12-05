Минниханов и Рогожник обсудили поставки белорусских автобусов и трамваев в Татарстан

Поставки автобусов, трамвайных вагонов и электробусов, станков и другой техники в РТ обсудили сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпрома Белоруссии Александр Рогожник. Кроме того, стороны оценили перспективы создания совместного производства трамвайных вагонов. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Министерства промышленности Белоруссии Оксану Каруну сообщает агентство БелТА.

Фото: Минпром Белоруссии

Встреча прошла в рамках рабочего визита белорусской делегации, в которую, помимо Рогожника, вошли посол РБ в России Дмитрий Крутой, генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

Как рассказали представители Белоруссии, МАЗ и «Белкоммунмаш» заинтересованы в обновлении пассажирского транспортного комплекса Татарстана. Они готовы поставить в республику автобусы, троллейбусы, трамвайные вагоны, электробусы и рассмотреть возможность совместного производства трамвайных вагонов. В частности, они рассмотрят возможность поставок с использованием механизмов поддержки экспорта.

Кроме того, белорусские предприятия готовы поставлять Татарстану станочное оборудование.

Как отметил Александр Рогожник, с января по сентябрь 2022 года оборот предприятий, подведомственных Минпрому РБ, и Татарстана повысился на 40% в сравнении с этими же месяцами 2021 года и достиг 270 млн долларов. Больше чем в два раза увеличился и объем экспорта продукции машиностроения — до 198 млн. В основном в РТ поставляются грузовики, трактора, кормо- и зерноуборочная техника, металлопродукция от ОАО «БМЗ».

«Во время встречи стороны подтвердили готовность к активному промышленному диалогу — укреплению контактов между субъектами хозяйствования, развитию промышленной инфраструктуры, увеличению объемов товарооборота», — говорится в сообщении.