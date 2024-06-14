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Минниханов и ректор Финуниверситета Прокофьев обсудили сотрудничество в науке
Раис Татарстана Рустам Минниханов и ректор Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Прокофьев обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области науки и образования.
«Были затронуты такие темы, как приоритетные направления взаимодействия между организациями научно-образовательного комплекса Татарстана и Финансовым университетом при Правительстве РФ», — передает пресс-служба руководителя республики.
Во встрече приняли участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, председатель Совета ректоров Татарстана, ректор КФУ Ленар Сафин и др.
Фото: rais.tatarstan.ru
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