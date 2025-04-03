Минниханов и Рахмон обсудили перспективы экономического и культурного сотрудничества

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Сегодня в Душанбе состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На встрече была подчеркнута значимость развития сотрудничества между Республикой Татарстан и Республикой Таджикистан в контексте традиционно крепких российско-таджикских отношений. Рустам Минниханов поблагодарил Президента Таджикистана за встречу, состоявшуюся на саммите БРИКС в Казани, где была достигнута предварительная договоренность о предстоящем ответном визите.

По итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном составил 77,3 млн долларов США, что более чем в два раза превышает показатели предыдущего года. Однако обе стороны согласны с тем, что эти объемы не отражают полного потенциала взаимного сотрудничества. Визит Рустама Минниханова, сопровождаемого деловыми кругами Татарстана, должен стать толчком для дальнейшего роста товарооборота. На сегодняшний день несколько татарстанских предприятий поставляют в Таджикистан свою продукцию, включая грузовые автомобили, автомобильное топливо, а также нефть и нефтехимию.

Рустам Минниханов отметил, что Республика Татарстан заинтересована в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана. Речь идет о поставках вертолетов, нефтегазового, компрессорного и холодильного оборудования, сельхозтехники, автомобильных шин, а также товаров бытовой химии, медицинской продукции и фармацевтики. В свою очередь, компании Таджикистана могут увеличить поставки в Татарстан продукции легкой промышленности и сельского хозяйства. Татарстан также готов поделиться опытом в цифровизации государственных услуг, создании особых экономических зон и промышленных технопарков.

Отдельное внимание в Татарстане уделяется развитию культурных, образовательных и спортивных связей с Таджикистаном. В республике учатся более 900 студентов из Таджикистана, а таджикские фильмы традиционно участвуют в показах Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». В Душанбе ежегодно проходит татарский праздник Сабантуй, а национально-культурная автономия таджиков Татарстана «Сомониён» активно участвует в общественной жизни республики.