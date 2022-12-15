Минниханов и президент Молодежного форума ОИС обсудили перспективы сотрудничества

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Международной организации «Молодежный форум Организации исламского сотрудничества» Тахой Айханом. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

«Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества, дальнейшего налаживания деловых контактов в рамках ОИС», — передает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Стороны отметили, что сотрудничество по линии молодежи — важная составляющая укрепления международного взаимодействия.

На встрече присутствовали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Казань была выбрана Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества 2022 года — этот серьезный статус впервые был присвоен городу из страны-наблюдателя.