Минниханов и президент Молодежного форума ОИС обсудили перспективы сотрудничества
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Международной организации «Молодежный форум Организации исламского сотрудничества» Тахой Айханом. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.
«Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества, дальнейшего налаживания деловых контактов в рамках ОИС», — передает пресс-служба руководителя республики.
Стороны отметили, что сотрудничество по линии молодежи — важная составляющая укрепления международного взаимодействия.
На встрече присутствовали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.