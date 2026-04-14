Минниханов и премьер-министр Египта договорились усилить промышленное партнерство

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Арабской Республики Египет Мустафой Мадбули. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов рассказал о своей недавней содержательной встрече с Президентом Египта и подчеркнул, что Россия остается надежным партнером Египта, особенно в сфере продовольственной безопасности.

Премьер-министр Египта, в свою очередь, отметил особую роль Рустама Минниханова как председателя Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». Он подчеркнул, что прошедшая встреча Минниханова с Президентом Египта стала, по его словам, подтверждением добрых отношений между странами.

Также он поздравил Казань с присвоением статуса культурной столицы исламского мира и заявил, что Египет готов сотрудничать с Татарстаном в сфере сохранения культурного наследия. Мустафа Мадбули выразил пожелание успешного проведения форума «KazanForum».

Кроме того, египетский премьер сообщил, что рассчитывает на скорый запуск российской промышленной зоны в Египте и отметил готовность опираться на опыт татарстанских промышленных компаний.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что Татарстан как один из наиболее динамично развивающихся регионов России играет важную роль в связях страны с исламским миром и придает отношениям России и Египта дополнительную практическую динамику. Он отметил значительный рост товарооборота между Татарстаном и Египтом и добавил, что видит потенциал для его дальнейшего увеличения.

Раис республики также поделился впечатлениями от визита в Каир, отметив масштабные преобразования в Египте за последние годы. Особое внимание он уделил строительству новой административной столицы, назвав ее символом стратегического подхода к развитию страны, внедрению современных технологий и созданию новых точек экономического роста.

Далее Минниханов кратко рассказал об экономическом и промышленном потенциале Татарстана и обозначил отрасли, которые могут представлять интерес для египетских партнеров. Он заявил, что республика открыта для инвестиций и инноваций, а также активно развивает направления партнерского финансирования и индустрии халяль.

В завершение встречи стороны договорились определить ответственные ведомства, которые будут курировать совместные проекты – с обеих сторон ими станут министерства промышленности Египта и Татарстана.