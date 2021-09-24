Минниханов и представители SOI обсудили подготовку Казани к Специальной Олимпиаде

Сегодня в Казанском Кремле Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями глобального движения Специальной Олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече Татарстан Рустамом Миннихановым представители Специальной Олимпиады — исполнительный директор Special Olympics International Мэри Дэвис, спортивный директор движения Лу Лория и руководитель направления Европы и Азии Специальной Олимпиады Дэвид Евангелиста — обсудили вопрос о переносе Всемирных зимних Игр 2022 на 2023 год, обсудили меры по обеспечению безопасной среды для атлетов с ментальными особенностями.

Рустам Минниханов поблагодарил за доверие, оказанное в проведении соревнований Специальной Олимпиады в России, в Казани. По его словам, одна из главных задач — максимально раскрыть потенциал людей с особенностями развития.

«Мы ждем начала этого события, работы с вами над созданием среды, важно сделать современный мир более инклюзивным, более принимающим», — сказала Мэри Дэвис.

Ольга Слуцкер передала Рустаму Минниханову мяч — символ, объединяющий мир спорта.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 пройдут в Казани в январе 2023 года. Спортивная программа Игр включает соревнования по 7 видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. В соревнованиях примут участие свыше 1900 атлетов с особенностями интеллектуального развития и юнифайд-партнеров из 100 стран мира.