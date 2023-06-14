Минниханов и председатель правления китайской CNCEC обсудили перспективы сотрудничества

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках ПМЭФ провел встречу с председателем правления Китайской национальной химико-инжиниринговой группы CNCEC. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Взаимодействие с Вашей компанией мы рассматриваем как важный вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации с Китайской Народной Республикой. Мы с Вами системно и долгосрочно работаем уже с 2010 года. Будем рады расширить сотрудничество», — сказал во время встречи Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Стороны отметили стремительный рост товарооборота. По итогам 2022 года он увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 млрд долларов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

CNCEC специализируется на геолого-разведочных работах в области химии, нефтехимии, фармацевтики. Компания реализует свои проекты более чем в 50 странах, в Татарстане она участвует в проекте «Аммоний».