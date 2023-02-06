Минниханов и председатель правления Discover Events обсудили развитие сотрудничества

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления Discover Events, президентом Ассоциации организаторов международных выставок Турции Юнусом Эте. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы организации и проведения совместных международных выставок в Татарстане. Минниханов отметил, что Татарстан успешно сотрудничает с Discover Events и открыт к взаимовыгодному сотрудничеству.

Председатель правления Discover Events, которая занимается организацией участия турецких компаний в международных выставках за рубежом, Юнус Эте находится в Казани с рабочим визитом.