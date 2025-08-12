news_header_top
Общество 12 августа 2025 10:43

Минниханов и председатель «Автодора» обсудили развитие дорожной сети Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня провел встречу с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча состоялась в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства Татарстана.

От Татарстана во встрече также участвовали первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин и министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе обсуждения стороны сосредоточились на вопросах дальнейшего развития сети автомобильных дорог в регионе, а также реализации проектов, связанных со строительством и реконструкцией федеральных автотрасс.

Кроме того, был рассмотрен вопрос проведения международного автопробега БРИКС-2025 по маршруту Екатеринбург – Москва, который пройдет с 9 по 15 августа. Инициативу организации автопробега по новому маршруту представила Государственная компания «Автодор».

Автопробег проходит по скоростным дорогам, находящимся в ведении «Автодора». Сегодня в Казани состоится торжественное открытие второго этапа автопробега БРИКС, который пролегает по маршруту Казань – Москва.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #Фарит Ханифов #дороги #Автопробег #БРИКС
