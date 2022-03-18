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Ру Тат
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Официальная хроника
18 марта 2022  14:21

Минниханов и Порядин обсудили вопросы обеспечения безопасности

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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с командующим Приволжским округом войск нацгвардии РФ генерал-полковником Александром Порядиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности и другие актуальные вопросы в рамках деятельности войск нацгвардии РФ.

Также во встрече принял участие начальник Управления Федеральной службы войск нацгвардии России по Татарстану Рустем Гумеров.

#Рустам Минниханов
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