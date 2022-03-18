Минниханов и Порядин обсудили вопросы обеспечения безопасности

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с командующим Приволжским округом войск нацгвардии РФ генерал-полковником Александром Порядиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности и другие актуальные вопросы в рамках деятельности войск нацгвардии РФ.

Также во встрече принял участие начальник Управления Федеральной службы войск нацгвардии России по Татарстану Рустем Гумеров.