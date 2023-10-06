Минниханов и Помбухчан обсудили реализацию проектов в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ПАО «МегаФон» Хачатуром Помбухчаном. Встреча прошла в Доме Правительства, передает пресс-служба руководителя республики.

Собеседники обозначили новые направления для дальнейшего взаимодействия, в том числе развитие сотрудничества оператора с Университетом Иннополис, а также реализацию совместных проектов в сфере туризма и экологии.