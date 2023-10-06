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Минниханов и Помбухчан обсудили реализацию проектов в Татарстане
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ПАО «МегаФон» Хачатуром Помбухчаном. Встреча прошла в Доме Правительства, передает пресс-служба руководителя республики.
Собеседники обозначили новые направления для дальнейшего взаимодействия, в том числе развитие сотрудничества оператора с Университетом Иннополис, а также реализацию совместных проектов в сфере туризма и экологии.
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