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Руc Тат
Общество 6 октября 2023 16:28

Минниханов и Помбухчан обсудили реализацию проектов в Татарстане

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Минниханов и Помбухчан обсудили реализацию проектов в Татарстане
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ПАО «МегаФон» Хачатуром Помбухчаном. Встреча прошла в Доме Правительства, передает пресс-служба руководителя республики.

Собеседники обозначили новые направления для дальнейшего взаимодействия, в том числе развитие сотрудничества оператора с Университетом Иннополис, а также реализацию совместных проектов в сфере туризма и экологии.

#Рустам Минниханов
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