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Минниханов и Полномочный Посол Вьетнама в РФ обсудили межрегиональное сотрудничество
Вопросы дальнейшего укрепления отношений, в том числе на межрегиональном уровне, обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в России Данг Минь Кхой.
В разговоре с послом Раис РТ подчеркнул, что Татарстан придает большое значение сотрудничеству с Вьетнамом в рамках российско-вьетнамских отношений.
Встреча прошла в рабочем кабинете Минниханова в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Также отмечается, что в рамках пребывания в Казани Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в РФ господин Данг Минь Кхой и Генконсул Вьетнама в Екатеринбурге госпожа Нгуен Май Хыонг посетили Дом дружбы народов Татарстана.
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