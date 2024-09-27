Минниханов и Полномочный Посол Вьетнама в РФ обсудили межрегиональное сотрудничество

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вопросы дальнейшего укрепления отношений, в том числе на межрегиональном уровне, обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в России Данг Минь Кхой.

В разговоре с послом Раис РТ подчеркнул, что Татарстан придает большое значение сотрудничеству с Вьетнамом в рамках российско-вьетнамских отношений.

Встреча прошла в рабочем кабинете Минниханова в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Также отмечается, что в рамках пребывания в Казани Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в РФ господин Данг Минь Кхой и Генконсул Вьетнама в Екатеринбурге госпожа Нгуен Май Хыонг посетили Дом дружбы народов Татарстана.