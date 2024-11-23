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Минниханов и Плотников обсудили работу Арбитражного суда Татарстана
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Арбитражного суда Поволжского округа Денисом Плотниковым, сообщили в пресс-службе руководителя РТ.
В разговоре стороны затронули работу арбитражных судов, в том числе татарстанского.
Как отметили в пресс-службе, участие в обсуждении принимал председатель Арбитражного суда республики Виталий Гильмутдинов.
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