Минниханов и Петушенко обсудили развитие дорожной инфраструктуры Татарстана и трассу М12

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко вопросы развития сети автодорог и в целом дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-службу руководителя республики.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко вопросы развития сети автодорог и в целом дорожной инфраструктуры.

Также собеседники рассмотрели рабочие вопросы строительства скоростной трассы М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань».

Совещание прошло Доме Правительства РТ. На встрече присутствовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Совещание прошло Доме Правительства РТ. На встрече присутствовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.