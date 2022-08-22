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Транспорт
22 августа 2022  10:15

Минниханов и Петушенко обсудили развитие дорожной инфраструктуры Татарстана и трассу М12

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Минниханов и Петушенко обсудили развитие дорожной инфраструктуры Татарстана и трассу М12
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко вопросы развития сети автодорог и в целом дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-службу руководителя республики. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко вопросы развития сети автодорог и в целом дорожной инфраструктуры. 

Также собеседники рассмотрели рабочие вопросы строительства скоростной трассы М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань».

Совещание прошло Доме Правительства РТ. На встрече присутствовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Совещание прошло Доме Правительства РТ. На встрече присутствовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

#Рустам Минниханов
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