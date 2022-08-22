Минниханов и Петушенко обсудили развитие дорожной инфраструктуры Татарстана и трассу М12
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко вопросы развития сети автодорог и в целом дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-службу руководителя республики.
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко вопросы развития сети автодорог и в целом дорожной инфраструктуры.
Также собеседники рассмотрели рабочие вопросы строительства скоростной трассы М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань».
Совещание прошло Доме Правительства РТ. На встрече присутствовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Совещание прошло Доме Правительства РТ. На встрече присутствовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.